民眾聲援音樂老師詹慧玲。（賴佑維攝）

音樂老師詹慧玲今年4月22日遭中壢分局員警「大外割」，她對當事員警提告，28日詹偵查庭結束後詹對外說明。她表示，提起訴訟並非針對該員警，因為他在體制中也許有不得已的苦衷，但希望社會反思，讓人民不被違法盤查。

詹慧玲4月22日在中壢步行要上課時，員警上前盤查，詹拒絕出示證件，並脫口而出「很蠢」，遭員警認為妨害公務，以柔道技巧「大外割」重摔她並逮捕送辦。詹也對員警提出妨害自由、傷害告訴。

詹女28日出席桃園地檢署偵查庭後，在外對記者說明狀況，也有民眾前往聲援。詹女律師陳孟秀表示，此案除了地檢署外，監察院也主動提起調查。她說，警察的執法行為，攸關警民之間關係，也攸關台灣人民的權益。陳孟秀說，希望警察合法執法，也要勸保每一個人的權利，不能容忍員警濫用職權，對民眾違法盤查。

詹慧玲與事發員警共同出席偵查庭，不過2人未有交流。詹語帶哽咽，她說，在庭內又詳細看了一次事發經過，才會這麼激動。但會提起訴訟並非針對員警個人，詹說，因為員警也許有不得已的苦衷，甚至是錯誤的教育才會這樣，因此希望社會反思。詹也說，提告也希望，所有遭到不公平盤查的朋友，能得到公平的對待，也希望合法執勤、盡忠職守的警察，能夠和人民互信合作。

詹表示，保障人民不被隨意盤查的釋憲535條已經通過10年，但違法判斷錯誤、能力不足的警察，卻沒有受到應有的裁決。詹說，大部分的人覺得過了就算了，但是大家都在等待社會可以更進步，讓釋憲案更落實到人民生活。