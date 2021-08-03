面對新冠疫情快速升溫，3日傳出，日本政府將調整醫療政策，把醫治重點放在新冠重症與有可能變成重症的患者身上，藉此希望能減少病死率，以及紓解快亮紅燈的醫療能量。

目前，全日本每天新增病例已超過1萬例。7月31日時，東京就新增4,058個病例，除了又創新高外，同時也是首次突破4,000大關。

2日，日相菅義偉表示，一定要空出床位全力治療新冠重症患者，以及日後有可能成為重症的病人。至於其它染疫者則一律居家治療，若病情惡化，政府會負責找到可醫治的床位。

根據最新統計，日本新冠重症尚可使用空床約有3成左右。

2日，日本將緊急狀態擴大實施到東京附近3個縣，與大阪等區域。自新冠疫情爆發以來，目前東京已是第4次執行緊急狀態。至於南方沖繩島，社交受限狀態也要一直維持到31日。

日本雖然染疫者數量不少，但疫歿者卻不多。截至1日止，當地染疫總數約為93.2萬，但疫歿僅1.5萬左右。日本社會也正在想方設法抑制Delta新變種病毒株，但民眾對處處約束社交活動已感到厭倦，特別是指年輕人而言。

另方面，日本疫苗接種率卻始終無法快速提升，現在只有不到3成是打了兩劑的完全接種。