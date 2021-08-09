美國國家過敏及傳染病研究所所長、白宮首席醫療顧問佛奇博士（Dr. Anthony Fauci）周日表示，他對美國食藥管理局（FDA）可能在月底前全面批准新冠病毒疫苗充滿希望，而這將激發民間，以及學校和大學強制接種疫苗的浪潮。

美國FDA只批准輝瑞、莫德納和嬌生新冠疫苗的緊急使用授權，但應該很快就會授予輝瑞疫苖「完全授權」。疫苖一旦獲得「完全授權」，就不再需要透過政府才能取得。

拜登政府雖表示聯邦政府不會強制要求聯邦人員以外的人接種疫苗，但也愈加頻繁敦促州和地方政府以及企業考慮此類要求。佛奇表示，需要有地方級的強制措施，才有助於遏阻病毒傳播。

佛奇在談到FDA批准新冠疫苗時表示：「我希望，但我不預測。我希望接下來幾周內會有全面授權，我希望會在8月結束前。如此一來，你將看到本地企業得到授權，要求強制接種疫苖的可能是學院、大學、商業場所等各種場域，我強烈支持這一點。時機已到，我們必須採取額外措施讓人們接種疫苗」。

由於Delta變種病毒擴散導致美國大部分地區的確診數激增，拜登政府正想方設法促使更多尚未施打疫苗的美國人盡快接種。白宮最近下令聯邦工作人員必須提供疫苗接種證明，否則就得定期接受病毒檢測，並遵守戴口罩和差旅限制等規定。此外，拜登也在等待國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）對可能要求美軍接種疫苗提出正式建議。

近來美國政府在支持強制接種疫苗方面變得更加直白，因為許多美國大型知名企業已經要求員工、甚至客戶接種新冠疫苖，其他許多企業也已通知員工正在擬定接種疫苖的要求，而美國有一些地方已要求在餐廳內用的顧客必須已接種疫苖，或正在在考慮這項要求。

迪士尼、沃爾瑪、微軟、谷歌、臉書、網飛、優步、泰森食品、摩根士丹利、高盛和美高梅國際酒店集團等重量級美國企業，均已要求員工接種疫苖。

聯合航空則通知員工必須在10月25日以前，或在FDA授予其中一種新冠疫苗完全授權後5周內完整接種疫苖。

美國教師聯合會主席Randi Weingarten周日表示，她個人支持教育工作者接種疫苗。

美國國家衛生研究院院長Dr. Francis Collins周日表態贊成強制接種疫苗，稱他很高興看到企業決定強制員工接種疫苗，「是的，我認為當生命正在消逝時，我們應該動用所有我們可以使用的公共衛生工具」。