行政院將發放「五倍券」，民眾用1000換5000。對此，國民黨立委賴士葆指出，過去發放三倍券就被審計部說成效不怎樣，此時不採取普發現金，又要發五倍券，除了大內宣跟圖利廠商外，找不出任何理由政府要去做這麼吃力不討好的工作。

賴士葆說，政院硬要發放五倍券，還引用三倍券的成效來突顯五倍券的正當性，但仔細看結算報告就知道這其實是大內宣的成份較多，因為審計部的報告明白指出三倍券的成效不怎麼樣。

賴士葆說，去年的三倍券是一般人民用1000換3000的消費券，所以政府實質發放2000 ，預估發給2258.25萬人，共花費451億左右；如再加上121萬人的低收戶（每人3000)的補助共36.3億這兩者加起來共487.3億，佔了三倍券預算＄510億的95.5％，行政費用占4.5％左右共花費23億元左右。

政府現今宣布要五倍券，則是一般民眾要拿1000換5000的消費券，亦即對一般民眾發放4000 ，以上一期的2258.25萬人計算，則需要903億，若加上低收入(約121萬人)每人5000的消費券，則需60.5億，這兩者相加總共963.5億，佔政府要發放五倍券總預算1100億的87.5％，剩下的12.5％作為行政費用，約為136.5億元，等於這一次五倍劵的行政費用是上次三倍券將近六倍之多，賴士葆質疑，行政院有必要向全民說明為何這一次要花這麼多的行政費用，是要圖利特定的外包廠商嗎？

賴士葆表示，如果直接對人民發現金每人5000，所需不到1200億元，排富還會更少，與現在發五倍券的預算差不了多少，最近任何的民調都指出有六七成百姓都希望政府能夠直接發現金，免得以後還要排隊消費券、要收集消費券、要兌換現金等等繁雜的手續，更不用說可能會有偽造品出現。

賴士葆質疑，硬不理會百姓的聲音而要發放五倍券除了突顯政府的自大顢頇或是刻意藉此預算圖利特定廠商等，實在找不出任何理由政府要去做這麼吃力不討好的工作。