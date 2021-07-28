疫苗好消息 立陶宛捐贈2萬劑將於31日送抵台灣 18:192021/07/28 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 我駐拉脫維亞代表處代表黃鈞耀今天上午與立陶宛國會友台小組主席Matas Maldeikis，在立陶宛維爾紐斯機場，於疫苗送交機場倉儲，準備安排啟運前合影。（取自駐拉脫維亞代表處） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 波羅的海國家立陶宛日前宣布要捐贈我國2萬劑疫苗，已經準備運往台灣，預訂於7／31上午送抵台灣。 我駐拉脫維亞代表處代表黃鈞耀今天上午與立陶宛國會友台小組主席Matas Maldeikis，在立陶宛維爾紐斯機場，於疫苗送交機場倉儲，準備安排啟運前合影。黃代表與Matas Maldeikis主席共持標語，表達台灣感謝立陶宛的謝忱。 台鐵「EMU3000型城際列車」要來了 30日抵花蓮港 韓國3A級狩龍大作《WildBorn 野境重生》全球首發 登入即送SSR配劍拉特羅 #台灣 #立陶宛 #啟運 #31 #送抵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《產業》旺宏擬買20萬劑疫苗 60％將捐贈 12:342021/07/28 財經 防疫天使送愛 貧童不用再跟妹妹搶母手機上課 14:472021/07/28 寶島 歐盟第3國 捷克捐台3萬劑疫苗 04:102021/07/28 焦點要聞 AZ又來58.2萬劑 200萬莫粉恐改選 04:102021/07/28 焦點要聞 迎接父親節中華電信推出5G套餐 贈點可換小米手環6 12:162021/07/28 科技 受贈房屋繳土增稅、契稅 可抵減房地合一稅 17:132021/07/28 財經 蘇揆送東奧返台國手泡麵、環保筷 侯漢廷：連居家防疫關懷包都不如 13:282021/07/28 政治 疫苗撥補不及 雲林縣7／31至8／4暫停施打 11:322021/07/28 生活 藍委轟外交部神通廣大 可拿到EUA審查資訊助友邦獲贈高端疫苗 11:342021/07/28 政治 防疫旅館人員津貼一毛未發 許家蓓痛批柯P開芭樂票 17:472021/07/28 生活 職場》投桃報李！捷克贈台3萬劑疫苗 總統手臂挺這款 18:302021/07/28 生活 政治熱門新聞 蔡英文挺高端完成意願登記後 網友反應曝光 - 政治 「討厭民進黨」會再起嗎？郭正亮秒回這句 宅神嚇壞 - 政治 酸民進黨有人已去美國打完2劑 柯P對記者壞笑：妳、我知道就好 - 政治 看完陳時中最新民調 黃暐瀚爆綠營內幕 - 政治 看到蔡英文民調吳子嘉脫口這句 郭正亮嘆：2％太小 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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