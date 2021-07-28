波羅的海國家立陶宛日前宣布要捐贈我國2萬劑疫苗，已經準備運往台灣，預訂於7／31上午送抵台灣。

我駐拉脫維亞代表處代表黃鈞耀今天上午與立陶宛國會友台小組主席Matas Maldeikis，在立陶宛維爾紐斯機場，於疫苗送交機場倉儲，準備安排啟運前合影。黃代表與Matas Maldeikis主席共持標語，表達台灣感謝立陶宛的謝忱。