台灣體操國手「亞洲貓王」唐嘉鴻從小對體操就非常狂熱，教練說練半小時，他也會堅持練滿1小時。（林佳君提供／張穎齊台北傳真）

台灣體操國手「亞洲貓王」唐嘉鴻（左）的小學班導師林佳君（右）表示，嘉鴻今日寫下台灣在奧運體操男子全能項目史上最佳成績，是實至名歸。（林佳君提供／張穎齊台北傳真）

台灣體操國手「亞洲貓王」唐嘉鴻從小文武雙全、品學兼優，是班導師林佳君心目中超有禮貌的模範生。（林佳君提供／張穎齊台北傳真）

台灣體操好手「亞洲貓王」唐嘉鴻28日在東京奧運體操全能決賽中，單槓拿下次高分的14.766分，全能84.798分、排名第7，寫下台灣在奧運體操男子全能項目史上最佳成績，振奮國人，而唐嘉鴻的小學班導師也難掩激動情緒，盛讚唐是實至名歸，感到與有榮焉！

唐嘉鴻與「鞍馬王子」李智凱代表我國在東奧爭光，唐24日雖在單槓項目失誤，但今日一雪前恥，表現優異，單槓拿下第2高分。

「他從小就有天賦，再加上100％努力！」唐嘉鴻就讀宜蘭縣羅東鎮公正國小的高年級班導師林佳君表示，唐嘉鴻不只體操傑出，功課也很優秀，是班上的模範生，他「後天」非常非常非常用功，每天從下午1時練體操練到晚上7時，很辛苦，手更因此受傷開過刀。

林佳君說，唐嘉鴻以前在班上既活潑又乖巧，是個不可多得的「超有禮貌」孩子，學校各類活動都很積極參與，對於體操更是超級狂熱，一般小孩可能會偷懶，但他完全不會，教練說練半小時，他還會自己加碼練到1小時，且是停不下來那種。

她提到，唐嘉鴻即便長大得名了，仍保持一貫謙虛有禮的態度，她前幾天有私訊他，祝他加油，他也很有禮貌地回「謝謝老師鼓勵，我會好好加油！」，林佳君笑說「我自認自己教書這麼多年，不誇張，真沒看過像他這樣積極又正向的學習態度！」

「在台灣像嘉鴻這樣的全能型選手是相當可貴！」林佳君直言，唐嘉鴻若資格賽沒失誤的話，單槓勢必能拿牌，相信他之後也會在體操界繼續發光發熱、為國、為母校爭光，大家都感到與有榮焉，這也是他應得的榮耀！