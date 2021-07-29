台66線車禍，連結車車頭「90度凹折」，宛如斷頭。（記者爆料網）
台66線車禍，連結車車頭「90度凹折」，宛如斷頭。（記者爆料網）
台66線西向19.7公里處發生3大車車禍，目前西向全線封閉。（記者爆料網）
台66線西向19.7公里處發生3大車車禍，目前西向全線封閉。（記者爆料網）
台66線西向19.7公里處29日上午9時許發生3車相撞車禍，目前西向全線封閉，後方大塞車。（交通部高速公路局即時影像）
台66線西向19.7公里處29日上午9時許發生3車相撞車禍，目前西向全線封閉，後方大塞車。（交通部高速公路局即時影像）

台66線西向19.7公里、平鎮一路段，今天（29日）上午9時許發生2輛貨車與1輛聯結車相撞事故，連結車車頭整個凹折90度直角，宛如折甘蔗般撞爛中央分隔島，畫面相當詭異。

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