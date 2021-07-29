台66線詭異車禍 連結車車頭「90度凹折」撞爛分隔島 09:302021/07/29 中時新聞網 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台66線車禍，連結車車頭「90度凹折」撞爛分隔島。（記者爆料網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台66線車禍，連結車車頭「90度凹折」，宛如斷頭。（記者爆料網） 台66線西向19.7公里處發生3大車車禍，目前西向全線封閉。（記者爆料網） 台66線西向19.7公里處29日上午9時許發生3車相撞車禍，目前西向全線封閉，後方大塞車。（交通部高速公路局即時影像） 台66線西向19.7公里、平鎮一路段，今天（29日）上午9時許發生2輛貨車與1輛聯結車相撞事故，連結車車頭整個凹折90度直角，宛如折甘蔗般撞爛中央分隔島，畫面相當詭異。 瑞芳台2線驚悚車禍！4車撞成一團 車斗飛出壓爛轎車 馬路逆向慢跑遭機車擊落 新竹男被罵翻：乾脆上交流道跑路肩 #台66線 #西向 #平鎮 #全線封閉 #車禍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 瑞芳台2線驚悚車禍！4車撞成一團 車斗飛出壓爛轎車 10:272021/07/29 社會 瑞芳台2線嚴重車禍！4車追撞 5人輕傷送醫 11:162021/07/29 社會 高雄偷車直奔彰化 勇警跨5縣市10小時內逮2竊車盜 08:142021/07/29 社會 高價股領軍大漲 台股站回季線 11:392021/07/29 財經 貨櫃三雄谷底翻 台股彈百點拚守穩季線 11:202021/07/29 財經 高價股夯 中信小資高價30 ETF搶搭順風車 13:492021/07/29 財經 警戒降二級 新北30日起恢復正常車格收費及黃線管制 13:502021/07/29 生活 《電子零件》車用LiDAR SPE連接器打入美系大廠 正淩業績起飛 10:522021/07/29 財經 升格後汙水下水道接管率多4倍 桃拚4年內達50％ 14:412021/07/29 生活 索賄還接受性招待 交通部工程員遭判撤職 13:032021/07/29 社會 官股護盤 鎖定重量級權值股 04:102021/07/29 財經要聞 台灣好行關子嶺線復駛 微解封逛菁寮老街泡溫泉更方便 09:012021/07/29 寶島 超市甜點大爆發 04:102021/07/29 時尚消費 社會熱門新聞 涉多起重大刑案 神秘黑幫藏鏡人「王鑫」落網 - 社會 殺手級教父王鑫行蹤飄忽 緝捕多年無功遊走美中台三地 - 社會 奧運金牌拿2000萬元！律師算盤一打 「這樣領」等於終身俸 - 社會 太離奇 機車突「翹孤輪」後懸掛空中 情侶慘摔畫面曝光 - 社會 糗大！高雄警員溜班半小時又脫口罩抽菸 下場慘了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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