疫情3級警戒長達69天，藍委李貴敏表示，但雙北至今還看不到大規模解封跡象，不但店面歇業者比比皆是，無薪假更是遍地開花，各行各業叫苦連天，直言快活不下去了！現在真的只有普發現金，才能解決民眾撚眉之急，以支應最重要的生活需求與應變支出。這不是在救窮，也不是政策紓困，而是全民救急。

李貴敏今（29日）在臉書發文表示，看看從南到北、各地方縣市議會莫不急著要求政府普發現金，就可感受到基層極端焦慮。為何在疫情期間神隱多時的蘇貞昌及行政團隊看不見也聽不到？就是不肯普發現金？就是要跟全民唱反調？

李貴敏直言，不論三倍券或五倍券，又要人民再掏錢購買嗎？是想把百姓再扒一層皮嗎？蘇揆團隊不記得去年三倍券被民眾罵翻的理由之一，就是至少花費二十多億印刷等行政成本，以及打著刺激數位消費的招牌往臉上貼金，卻有約九成使用實體券，打臉刺激數位消費的空想。普發現金不但可以救急，更可以減免消費券設計、印刷、發放、回收等不必要的行政費用，以及排除政府高官們藉以自吹自擂的大內宣費用。

李貴敏批評，民進黨政府不要再把簡單問題複雜化了，發現金只是把國民幫忙政府賺的錢回饋回去，透過消費達到振興經濟效果，只是沒事找事，創造存在感。