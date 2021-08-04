高市議會國民黨團日前發起連署提案「普發現金1萬」，要求高市府應以正式公函或其他官方管道向中央政府提出建議，考量民眾需求普發現金1萬元，以達紓困與振興之效，今（4）日下午藍營也將發布甲級動員，希望提案正式通過，未到場的黨籍議員恐挨罰2萬元。

高雄市議會國民黨團總召童燕珍指出，黨團日前發起連署，要求高雄市政府應以正式公函向中央建議普發現金1萬元紓困，目前已獲得包括國民黨、無黨共34位議員連署，但提案要通過，必須議場人數過半，因此下午發布甲動。

據悉，高市議會國民黨團相當重視此案，今特別要求黨籍議員下午必須到場甲動，還發訊息告知「別的縣市議會也都已通過，請同仁不要缺席，市黨部將列席，非常重視此案！」若未無特殊理由未到場，否則就違反黨紀，將開罰2萬元。

對此，高雄市長陳其邁日前回應，以高雄276萬人口來說，就要276億元，地方財政負擔不起，各縣市都一樣，還是要由中央來做主導。

陳其邁今在議會答詢時提到，假如疫情順利控制，預計在10月可漸趨平穩，高市府也會搭配中央振興政策，並配合國慶煙火、商圈振興等大型活動，以「加碼、加大、加速」方式，讓經濟受損較嚴重 的餐飲、零售業提升買、增加收入。