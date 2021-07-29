東京奧運成為全台民眾近期關注焦點，但今（29日）上午傳出負責轉播的中華電信Hami video平台當機，讓許多民眾無法即時收看中華隊賽事，引發反彈。對此，中華電信回應，上午10點收視爆量，因此暫時關閉非奧運的部分功能，並啟動流量疏導，中午前，所有功能已完全皆恢復正常。

針對上午大當機的狀況，中華電信說明，「Hami Video奧運專區因今日上午十點收視爆量，中華電信為提供客戶更穩定的收視品質，暫時關閉Hami Video非奧運轉播的部分功能，並即刻啟動流量疏導，於今日中午前，所有功能皆已完全皆恢復正常。」

中華電信強調，本屆奧運MOD、Hami Video流量頻創新高。奧運開幕至今，MOD與Hami Video所有奧運轉播皆正常提供服務，客戶可持續於中華電信影視雙平台觀賞奧運精彩賽事。

中華電信本屆東奧轉播，是透過有多年轉播經驗的愛爾達ELTA，2019年擊敗富邦集團主導的MOMO TV團隊，取得東奧轉播權，最主要就是看上這場全4K的國際賽事。