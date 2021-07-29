民進黨正國會立委陳亭妃等人今日聯合發表聲明表示，儘管目前餐飲業已有條件開放內用，但仍難以恢復，呼籲給予餐飲業者，再次提供紓困補貼，並且在紓困5.0將餐飲業列為重點補助對象。

今日除陳亭妃外，包括黃秀芳、陳瑩、吳琪銘、陳秀寳、莊競程、蔡適應、陳歐珀、余天等正國會系統立委，共同聯合發布聲明。

陳亭妃等人指出，根據《美國醫學會雜誌》（JAMA）模擬美國北卡州的研究指出：基本上第一劑覆蓋率全國沒超過70％，要開放餐廳必須承擔很大的風險。

陳亭妃說，目前疫苗施打率還沒到70％，年底前能否恢復餐飲開放內用仍未可知，全國有如面臨公衛與經濟的拉鋸。

陳亭妃表示，經濟部統計處日前公布6月餐飲業營業額為383億元，年減39.9％，是有統計資料以來最大減幅。其中餐館業年減40.4％，主因三級警戒禁止內用，致聚餐、宴會類型為主之餐廳營收明顯下滑，飲料店業則是年減38.8％。

陳亭妃指出，經濟部估計7月份餐飲業營業額仍較去年同月減少外，預期營業額較6月成長的店數也不到4成。

陳亭妃建議，政府即刻研處「餐飲業第2波紓困」，放寬條件、加速補貼，例如依據店家營業額降低之比例，提供不同程度的紓困補貼，繼續當餐飲業的後盾，協助度過最艱難的時刻。