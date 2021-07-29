中鋼構(2013)目前在建工程數量共達22萬8000公噸，能見度到明年下半年。公司表示，在建工程中，大樓建築鋼構工程數量達17萬5500公噸，廠房鋼構工程數量為3萬500公噸，橋梁及其他鋼構工程數量為2.2萬公噸。

中鋼構持續深耕國內電子科技廠房、商辦與住宅大樓、離岸風電水下基礎工程等三大市場，其中，像是台積電中科FAB15廠P5工程，台北101大樓的鋼架，第C381標高屏河川斜張橋等都是公司的力作。

中鋼構全年出貨量逾16萬公噸，目前單月出貨量都達到1.4萬公噸的滿載情況。以在手工程逾22.8萬噸來看，要花16個月才能消化完畢，等於能見度快到明年年底。

中鋼構第一季合併營收35.38億元，毛利率提升至7.3%，年增3.69個百分點，單季稅後淨利7560萬元、年增89.6%，EPS為0.39元。2021年上半年合併營收70.39億元，年增9.57%。

在風電業務發展方面，中鋼構配合風電產業國產化與中鋼集團分工原則，已承接水下基礎鋼構(節點、剪力鋼鍵、內外部平台及靠船鋼管平台等)，並已完成沃旭大彰化案階段性任務，共計10套。今年1月起亦配合中鋼集團的分工，啟動中能29號離岸風場基礎塔架製作工程前期準備作業。

中鋼構的業務拓展重點，包括配合中鋼集團發展風電產業，積極爭取適合該公司條件之風電水下基礎製造業務；近年電子廠投資擴大，積極爭取高科技廠房鋼構業務；都會區開發案大型化的趨勢，爭取興建指標性個案；爭取都更重建案及住商辦大樓鋼構業務；運用集團綜效，培養與發展承攬統包工程業務能力。