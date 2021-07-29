金門縣府今天敲定將發給縣民每人3000元現金紓困金＋3000振興券，預估需動支新台幣9億元，許多得知消息的網友非常羨慕表示，「想搬去金門住了」，更有網友直言，金門縣府的舉動才是真正為人民著想，比民進黨好太多了。

全國實施3級警戒超過2個月，雖在27日降為2級，但國內民生經濟產業己飽受衝擊，金門縣政府繼先前推出核發（中）低收入戶每人新台幣6000元津貼等紓困措施後，金門縣長楊鎮浯今日（29日）拍板定案，公布將普發每位縣民現金3OOO元紓困金，待預算送縣議會審議通過，即可發放，並加碼將在疫情再次降級後，發給每位縣民振興券3OOO元。

楊鎮浯強調，針對這一波的紓困與振興措施，縣府在經過多次研議後，敲定「1個計劃2階段實施」的大原則，即紓困定在2級警戒解除前，以現金發放，振興在2級警戒解除之後，即市場經濟活動開始逐步恢復之際，達到刺激景氣振興消費的作用，縣府將視時間點推出振興措施。

粉專「新聞深喉嚨」在臉書分享相關新聞，許多網友都在其po文底下留言表示，「想搬去金門住了」、「已羨慕」、「金門讚！台北柯市長，你看到了嗎」、「真正為人民著想！比那個整天碰風嘴砲的中央民禁黨（民進黨）蔡英文症腐（政府）有guts」；另在報導該篇新聞的《中時新聞網》下方留言，網友也羨慕表示，「唉，金門有超級金雞」、「讚」！