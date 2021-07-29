奧運男籃一共12國參賽，小組賽階段每組4隊分成ABC共3組，由3組的前2名以及2隊最佳第3名晉級八強，八強賽從下周二(8/3)開始進行單淘汰賽，並且會額外進行一場第三與第四名的銅牌戰。小組賽如今進行到一半，究竟最終會由那些國家站上奧運八強舞台？以下對於奧運三個小組的排名做出預測，提供給喜歡台灣運彩的朋友們參考。

A組由法國、捷克、伊朗和美國組成，法國在小組賽第一場拿下美國以後，沒有意外會以全勝之姿拿下分組第一，美國與捷克在實力上有一定差距，總教練波波維奇又重防守，建議喜歡運彩的朋友們可以瞄準『美國讓分』過盤以及『小分』兩個選項(美國將在7/31 19:00碰上捷克)，捷克和伊朗已經對戰過，小組第三名將由捷克取得，但身在死亡之組的捷克預計會是三組最差的第三名，將無緣晉級八強。

B組4隊為德國、澳洲、奈及利亞以及義大利，澳洲實力一枝獨秀不僅預約小組賽第一，衝擊本屆金牌也絕對沒有問題，兩敗纏身的奈及利亞沒有退路，7/31 12:40面對義大利會拼上性命，最終能否以下克上不好說，但『奈及利亞受讓』過盤將會是個很好的選擇！預測最後第二名由義大利驚險拿下，德國小組賽第三名且拿到奧運八強門票。

C組有斯洛維尼亞、西班牙、日本以及阿根廷，斯洛維尼亞表現亮眼，但論整體實力筆者認為無敵戰艦西班牙還是更勝一籌，兩軍的龍頭之戰將會在8/1 16:20上演，斯洛維尼亞攻守節奏奇快，此役推薦『西班牙不讓分勝』與『大分』。日本首度在奧運登場表現不俗，想要擊敗阿根廷得靠防守以及拖慢節奏兩大方針，8/1 12:40兩軍的小組賽第三名之爭推薦『小分』。