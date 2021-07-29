桃園市長鄭文燦獲選五星市長，他說，防疫是目前首要工作，但是市政也不能打烊。他說，疫情期間要求團隊不能打折扣，仍要努力完成每件工作，相信市民也能感受到。桃園建設轉型快速，民眾也能感受到桃園變成不一樣了。

鄭文燦表示，防疫是目前首要工作，但是市政也不能打烊，謝謝市府團隊用心。他說，桃園升格以來，是台灣成長最快的城市，人口從205萬人成長到227萬，城市基礎建設轉型進行非常快速，民眾也能感受桃園變成不一樣了。他說，不只是建設有感，無聲無息中，也看到桃園多了很多微笑，民眾對桃園充滿期待、幸福感。

他指出，疫情期間桃園整體面向工作，要求團隊不能打折扣，仍然要努力完成每件工作。鄭文燦說，就算沒有被看到，或者沒有媒體報導，一樣要把工作做好。相信每個市民面對市政每個環節，比如說到接種站，因為貼心的服務，從有點不安到有點放心到肯定，這就是工作的價值。他說，民調有時候增加，有時候減少，市府會把每個工作做好。