國產署辦公廳原址改建案，7月16日開標，卻因為無廠商投標而流標，這次國產署再度重新招標，等標期到9月13日，國產署表示，第2次依《政府採購法》招標，就不受3家以上合格廠商投標才開標，而是只要有廠商願意投標就可以開標。

國產署辦公廳原址改建，參採「財政部財政人員訓練所及其周邊國有土地合作開發案」模式辦理，透過與民間合作方式辦理。

這次招標，國產署仍舊提供鄰近中正紀念堂，土地面積348坪的土地，使用分區為第三種住宅區；以及鄰近捷運民權西路站、土地面積337坪的土地，使用分區為第三種商業區。

國產署規劃若順利標脫，國產署辦公室可以取得2棟新建築物，以及權利金與租金。根據國產署規劃，地上權權利金底價訂為5800萬元，存續期間70年，地租年息率3.5％，其中隨申報地價調整年息為1％，固定年息為2.5％，共計7.52億元。

有業者反映，位於金華段的土地有需保護樹木(老樹)，國產署官員表示，廠商仍要提出保護樹木的計畫，若廠商有需求國產署也會予以協助。