台北地檢署追討拉法葉艦軍購弊案不法所得，透過法務部國兩司向瑞士司法部進行司法互助，請求返還已故軍火商汪傳浦家族帳戶3億多美元，據悉，我方與瑞士司法互助近日獲得進展，部分不得所得即將返還我方。法務部4日證實拉法葉艦佣金案「獲得進展」，法務部長蔡清祥則表示「錢一回來會立刻對外說明」。

前最高檢特調小組因偵辦拉法葉艦軍購弊案，自2001年12月起陸續向瑞士、列支敦士登、奧地利、英屬澤西島、盧森堡、英屬曼島請求凍結汪家61個帳戶資金。2016年7月1日，特偵組在《刑法》沒收新制上路首日，聲請沒收汪妻葉秀貞、4名子女及3家境外公司資產、本金與孳息共計 9.6億多美元。

最高法院2019年裁准沒收3.1億1253萬多美元確定，其餘6億多美元部分則發回高等法院更裁，高院上月才更裁裁准沒收5億多美金。

而北檢去年9月底正式向瑞士司法部提司法互助，請求先返還確定的3.1億多美元犯罪所得。不過，瑞士司法部今年2月在官網公布，同意歸還台灣2.66億美元（約合新台幣74億），至於凍結汪家帳戶的7億多美元（近新台幣200億）因無法認定全是貪汙所得，將予以解凍返還汪家，並聲稱我國檢方與汪家雙方均不得再提抗告，全案確定。

但北檢及法務部國兩司不願放棄追討拉法葉艦7億多美元贓款，除透過司法互助持續與瑞士方面協商外，並與長年聘請的盧森堡等地的歐洲法律事務所，尋求司法救濟管道。

法務部國兩司今針對追討拉法葉艦案不法所得一事，僅證實案件已獲得進展，但基於案件目前是繫屬北檢，不便說明，低調表示「一切仍在努力中」。