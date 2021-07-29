今年各基層農會於今年3、4月間完成改選，新竹縣農會總幹事原有3名合格的總幹事候聘人競爭，前任總幹事劉德威有意爭取連任，卻遊說另名候聘人曾炫均放棄接受聘任，新竹地檢署獲悉此案，由檢察官蔡宜臻指揮法務部調查局新竹縣調查站偵辦，29日偵查終結，將劉德威以違反農會法第47-2條提起公訴。

新竹地檢署日前接獲選舉情資，指出新竹縣農會第18屆總幹事劉德威，在今年3、4月農會選舉期間，為了尋求連任機會，以不正利益，要求同獲遴聘資格的曾炫鈞放棄。

檢方指出，此案發生於今年3月間，劉德威有意尋求連任，但聲勢不如另名候聘人李筱華（為現任總幹事），因此密集聯繫曾炫鈞，並數度邀約見面，要求曾炫鈞退選，若退選或放棄聘任，就承諾選後安排曾炫鈞在農會擔任職務，並培養他成為下一屆總幹事等不正利益，俗稱「搓圓仔湯」。

檢方掌握相關證據，並指揮新竹縣調查站偵辦，雖農會選舉已在4月1日完成改選，並由李筱華獲聘，不過新竹地檢署秉持「有聞必查，有據必辦」的信念，期望能端正選風，在經過蒐證後，29日偵查終結，將劉德威提起公訴。