中央銀行於6月17日舉行的第二季理監事聯席會議，維持寬鬆貨幣不變，政策利率連續五季未做調整，7月29日發布的議事錄摘要中，市場解讀未來的政策指引，預料寬鬆延續至年底，利率將是連七凍，即重貼現率停在歷史最低點的1.125％。

美國聯準會（Fed）在台北時間29日凌晨舉行利率決策會議後記者會，維持利率趨近於零不變，主席鮑爾表示首次討論縮表計畫，但目前未到討論升息的時候，「距升息還很遙遠」，符合市場預期，尤其認為，因人們已學會與病毒共存，預期變種病毒對經濟影響將有限。

我央行也在同日下午發布第二季理事會議事錄摘要，與會理事會普遍認為，本土疫情對經濟衝擊有限，應延續寬鬆貨幣，以利疫後力挺經濟成長的環境。數位理事關注國內外通膨情勢，有位理事表示，Fed認為今年美國通膨率較高，但明年將下降，反觀國內物價，因國際油價波動造成輸入型通膨，對小型開放經濟體物價影響頗大，5月CPI年增率已達2.48％，提醒留意國內通膨變化，尤其是進口原物料價格快速上漲，值得密切關注。

另位理事指出，國發會的國家發展計畫，最新通膨目標介於1.0～1.5％之間，但基於小型開放經濟體對通膨控制不易，基本上央行可接受的通膨落在0～2％區間相同。但國內投資持續上升內需增加，即使通膨率略高也可接受，目前台灣通膨尚不致成為太大的問題。

有位理事認為，國內金融情勢穩定，但全球經濟前景仍面臨諸多不確定性，包含金融脆弱性續升，市場偏震盪，且本土疫情5月中升至三級，確對國內經濟造成一些影響，銀行放款、手續費收入，及財富管理等業務均造成影響，應留意金融業資產品質惡化趨勢，提出必要因應措施。

針對通膨及疫情影響，全體理事均贊同政策利率維持不變，以因應國內疫情對經濟成長帶來不確定性。市場解讀，隨本土疫情緩和受控，央行理事多認為，目前通膨溫和、外貿表現良好，且國內資金相對寬裕，政策利率維持不變是相對穩健的做法。預估至年底前政策利率均不會調整，累計將是連七凍。