根據路透社所作的預測調查，為了防止今年失控的通膨延續到2022年，巴西央行周三可能調升基準利率整整一個百分點（100個基點或4碼），創下2003年以來力道最強的升息。

巴西目前的通膨率遠超出8%，比該國央行設定的2021年通膨目標高出1倍多，以及該國正遭逢數十年來最嚴重的乾旱，導致電價大幅上漲，市場普遍預期該央行將加快收緊政策的步伐。

根據路透社在7月底對46位經濟學家所做的調查，其中37位認為巴西央行決議委員會Copom周三將把Selic基準利率，從4.25%一口氣調升至5.25%。

其他9位經濟學家雖預估該央行周三將升息3碼（75個基點），但認為升息100個基點的可能性不低，儘管Delta新冠變種病毒、巴西政治緊張局勢和下半年經濟情勢的不確定性正在升高。

這將是巴西央行連續第4次升息，也是自2003年2月升息4碼至26.50%以來，動作最大的一次升息。

摩根大通首席巴西經濟學家Cassiana Fernandez表示，現在我們預期該央行8月和9月將升息100個基點。我們的預測模型顯示Selic利率需要升至7.5%，才能驅動2022年的通膨率朝目標邁進，我們認為該央行將選擇提前行動。

近來巴西的電價持續飆升，使7月中旬的物價月漲幅創下17年來新高，並使通膨年增率急升至8.60%。

巴西央行為今年底設下的通膨目標為3.75%，誤差幅度為1.5個百分點，而明年的通膨目標中值為3.50%。

經濟學家預估到今年底，巴西的通膨率將從7月的6.50%升至7.00%，此外，部分經濟學家預估Selic基準利率明年將達到8.50%，亦有經濟學家認為提前升息和基期效應可能使該央行在之後調降利率。