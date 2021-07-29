疫苗黑箱之亂，北市廉政透明委員會29日公布會議紀錄，台北市長柯文哲22日在會上暴跳如雷，直言自己氣到快發瘋，痛罵衛生局從頭到尾置身事外，每個人都哭哭啼啼的，那麼困難不要做好了，不適任就辭職回家。

根據台北市政府廉政透明委員會第30次會議紀錄顯示，柯文哲表示，公務機關要建立舉手文化，倘若執行有問題要先舉手，「政治上的危險」分為3種，一是「媒體打三天」，二是「致命」，三是「跨局處」。

柯文哲痛罵，這個案子從頭到尾我看起來就是到底是有沒有人要管，黃世傑是局長， 怎麼沒問「到底是怎麼一回事」，整個局處置身事外，好像沒自己的事一樣，一個政府機關竟然對民意完全沒有反應，真的太奇怪了。

柯文哲指出，自己跟黃世傑說，媒體已經在打這個點，黃說大家都很累，在台北市政府工作誰不累？ 我每天也是準時上班，我不累嗎？「那時候氣到快發瘋！你們那個蔡專員，還有股長，這是記申誡就可以了事的嗎？組織管理成這樣，我還沒罵完！」

柯文哲認為，今天這最大的疏失就是組織文化，沒人會舉手，遇到危險都不會跨局處溝通，當所有媒體整天在 報導時，衛生局在都沒有反應，置身事外，「組織管理成這樣，我還沒罵完我跟你講」。

柯文哲痛批，我真的氣到快發瘋了，但常常氣到發 瘋，每個人都哭哭啼啼的，有人說我 生病了，精神壓力太大，我跟你講， 那麼困難不要做好了，直接辭職回家，因為已經不適任了。