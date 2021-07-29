來不及向客戶反應材料漲價，台達電（2308）第二季營收年增11.4％，稅後獲利卻與去年同期持平、為75.89億元，上半年稅後獲利為141.69億元，則比去年同期大增46.6％。法人指出，第三季台達電旺季可期，加上台達電已經與多數客戶談好漲價，第三季獲利能力仍能期待。

第二季以電源IC為主的各種IC缺貨達到高峰，不僅晶片原廠幾乎每季調漲價格，供應量也少又十分不穩定，為了能夠順利出貨，許多業者不得不在水貨市場祭出比原廠報價高出10倍、甚至20多倍的價格，只求能買到料能出貨。

雖然料源十分不穩，台達電第二季營收仍能季增8.67％、年增11.4％，可是也正是因為為了能夠順利出貨，台達電第二季的半導體零組件購料成本急遽增加，高升的成本又還未轉移至客戶，導致台達電第二季營業毛利僅年增不到2％、明顯落後營收年增率，營業利益甚至比去年同期減少。

在來不及跟客戶反應第二季飆高的半導體零組件成本下，台達電第二季毛利率為30.06％，雖比第一季成長0.8個百分點，卻比去年同期大減2.81個百分點，營益率也是差不多的狀況，第二季營益率為11.15％，季增0.85個百分點、年減1.96個百分點，稅後獲利為75.89億元，季增15.33％，與去年同期差不多持平，EPS為2.92元。

而在首季獲利明顯優於去年同期帶動下，上半年台達電稅後獲利為141.69億元，比去年同期大增46.6％，EPS為5.46元。

法人表示，為了反應成本暴增，台達電在第二季底、第三季初已經與多數客戶達成漲價協議，預期第三季開始獲利成長性跟不上營收成長腳步的狀況，可以出現改善。台達電30日舉行法說會，可望對半導體零組件缺料狀況、向客戶轉嫁成本上升、未來景氣趨勢，釋出看法。