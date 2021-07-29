外貿協會(TAITRA)與日本貿易振興機構(JETRO)29日首次以線上召開第14屆雙邊聯席會議，由貿協秘書長林芳苗與JETRO甫於7月上任的理事青山繁俊共同主持；除討論「臺日企業合作開發第三地市場」未來作法，雙方並就數位貿易拓銷、健康照護產業、及電動車等產業及投資議題亦進行熱烈交流。

TAITRA-JETRO聯席會議自2006年起每年輪流於臺、日辦理，是雙方貿易推廣機構重要業務溝通管道，去(2020)年雙邊聯席會議因疫情停辦，今年克服疫情，首度號召兩會逾百人共同上線與會。

林芳苗表示，此會議與突破疫情、照常辦理的東京奧運同期辦理，雙方加強合作，尋求雙嬴，別具意義。以數位拓銷為例，貿協及JETRO相互分享如跨境電商上架、線上展覽、VR展館、視訊採購洽談及數位貿易輔導等新作法，透過分享相互學習，JETRO兼營B2C的電商平台，產業聚焦消費財，而貿協專注B2B媒合平台，雙方異中求同，尋求橫向連結的機會。

在健康照護議題上，JETRO指出，日本在高齡相關政策、制度發展及運作相當成熟，JETRO自2013年起迄今已在中國大陸辦理86場次照護產業交流活動，協助近5000家日本及中國大陸企業媒合，內容除了產品及設備外，還包括照護服務的輸出。

貿協則推廣我國健康照護產業，與日本相較，側重以臺灣專長之照護系統、物聯網解決方案、輔具器材推廣為主，此差異讓雙方有更多的互補合作機會，加以臺灣也面臨高齡化的課題，亦有業者有意引進日本照護服務，並在臺建置養生村，建議兩會可研擬合作線上辦理「臺日照護產業交流峰會」，並進一步討論攜手開拓海外潛力市場。

臺日企業合作拓展第三地市場經雙方近幾年努力，已協助我商進入日商在東南亞市場的通路及供應鏈，達成多項成功案例，兩會肯定繼續推動合作之價值，整合相互優勢、克服市場挑戰，並在本次會議上召集雙方東協及南亞駐館人員與會，共同討論未來推廣業務之可能性。

貿協也藉此推展今年重頭戲10月20日至10月22日在臺舉辦的「臺灣國際智慧移動展」（E-Mobility Taiwan），強調該展覽是全世界少數針對電動車、自駕車辦理的國際商展，也是貿協頃全力將電動車產業打造成下一座護國神山與國際對接的平台，目前已邀請到國內指標大廠如成運汽車、華德動能、台達電、光寶、建和興、飛宏、勤崴國際、公信電子、車威視等企業參與，盼增加臺灣優質供應商與日本車廠對接之機會。