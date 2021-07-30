末代指考今(30)日進入最後一天，手機響鈴事件頻傳，自開考第1天19件、第2天41件，今天上午歷史考試又出現8件手機響起違規，截至地理科考完，最新統計累積達到70件遭扣分，大考中心不斷透過記者會呼籲，希望考生不要再犯。

根據大考中心統計，上午第一節考試歷史科，共2萬648人報考，1543人缺考，缺考率7.47％，較去年5.9％增加1.57％。

大考中心主任周兆民表示，歷史考試共開設11間備用試場，防疫試場則有6間，其中2間是今天早上考生進入考場時，因為體溫超標而開設，至於隔離試場則和昨天上午一樣，維持2間，1間由居家隔離考生使用，另1間讓自主健康管理考生應考。

第二節考地理科，根據大考中心數據，共1萬9715人報考，1462人缺考，缺考率7.42％，較去年6.30％上升1.12％。

周兆民提到，地理科使用備用試場11間、防疫試場7間、隔離試場2間，其中新增1間防疫試場，在於1名考生歷史科考完後，出現身體不舒服、體溫偏高現象，經量測體溫超過標準值，故轉往防疫試場應考。

最後一節考公民與社會，共1萬9056人報考，1604人缺考，缺考率8.42％，較去年6.7％上升1.72％。

根據大考中心統計，公民科使用備用試場11間、隔離試場2間，和地理科一樣，防疫試場6間則少一間，在於選考科目不同關係。