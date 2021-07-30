大學指考第3天中午，台南後壁高中考區考生考完地理科後，中午少數同學外出拿訂購便當，有同學表示，地理科難度適中，慢慢寫就寫得完，要考及格不會太難。

南光中學焦同學表示，考題難度中等，不過圖表題很多、中間偏難，也有考跟乾旱有關問題，例如美國加州西南邊缺水問題，最後一題選擇的攔河堰位置判斷比較難。

焦同學說，沒什麼特別有印象的題目，蠻多題目跟模擬考蠻像的，也有之前平常考的題目，其中有一題給羊駝跟沙漠的圖案，要判斷氣候跟地理位置，算是比較特別。

台南二中林同學表示，部分題目不是可以馬上判斷出答案，要多思考一下，跟時事有關的比較少，也有考到乾旱時事，但不是與時事有太大連結，圖表出題他認為在正常範圍。

黎明中學曾同學則說，地理科題目難題不多，非選擇題比較不好寫；另一位卓同學表示，沒有比較別出心裁的題目，但還是有幾題較難的，例如要算河川面積，整體而言慢慢寫就寫得完，大部分人要及格很容易，但要考高分比較難。