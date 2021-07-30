今年第10家 力積電送件申請股票上市 14:082021/07/30 旺報 許昌平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，力晶積成電子製造公司（力積電）於今日送件申請股票上市，是今年度第10家國內公司(不含國內創新板1家)申請股票上市。 根據力積電公開說明書，該公司負責人為黃崇仁，實收資本額：340億5196.2萬元，主要產品是邏輯暨特殊應用產品、記憶體產品，去年度稅前純益47億9907.3萬元，每股稅後盈餘1.23元。 力積電業務範圍涵蓋動態隨機存取記憶體（DRAM）、非揮發性記憶體（Flash）製造及晶圓代工兩大類別。力積電現有12吋晶圓廠三座及8吋晶圓廠二座。 《證交所》力積電申請股票上市 簡訊推飆股詐騙案 上半年近百件 #力積電 #申請股票上市 #10 #送件 #國內 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 人命關天仍不忘宣傳的政府 04:102021/07/30 時論廣場 《文創股》智冠決配息6元 續採多角化經營 13:252021/07/30 財經 滴滴下市傳聞掀波瀾 在美掛牌股價漲逾11％ 09:132021/07/30 國際 航海王翻船、亞股走弱 台股尾盤急殺155點收17247點 13:372021/07/30 財經 特定工廠登記 彰化核准率98％ 04:102021/07/30 地方新聞 《金融》投資詐騙隨行情蠢動 上半年達近百件 07:452021/07/30 財經 頂級保養進軍電商 線上驚爆69折 04:102021/07/30 時尚消費 《國際產業》敗在散戶 羅賓漢掛牌首日暴跌逾8％ 10:352021/07/30 財經 《盤後解析》航運又沈船 周月線全黑 14:162021/07/30 財經 《盤中解析》鋼鐵人硬撐 力拚抗跌亞股 10:352021/07/30 財經 《造紙股》正隆決配息1.8元 H2審慎樂觀、續推低碳智紙 12:172021/07/30 財經 財經熱門新聞 英特爾搶下訂單 就不要台積電？高通CEO回應了 - 財經 1分鐘讀財經》「少年海神」重押長榮60億遭斷頭 證交所回應了 - 財經 小米CEO喊手機賣贏蘋果 聯發科卻出清持股 提前嗅到這件事？ - 財經 疫苗還要再等！莫德納供應出問題 原因曝光 - 財經 台積電南科5奈米廠驚傳停產？公司回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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