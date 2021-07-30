證交所表示，力晶積成電子製造公司（力積電）於今日送件申請股票上市，是今年度第10家國內公司(不含國內創新板1家)申請股票上市。

根據力積電公開說明書，該公司負責人為黃崇仁，實收資本額：340億5196.2萬元，主要產品是邏輯暨特殊應用產品、記憶體產品，去年度稅前純益47億9907.3萬元，每股稅後盈餘1.23元。

力積電業務範圍涵蓋動態隨機存取記憶體（DRAM）、非揮發性記憶體（Flash）製造及晶圓代工兩大類別。力積電現有12吋晶圓廠三座及8吋晶圓廠二座。