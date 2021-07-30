財政資訊中心30日公布統計指出，今年首批退稅已在30日撥入個人指定帳戶或寄發退稅憑單，共有310.19萬戶報稅早鳥族符合首批退稅標準，退稅金額達484.34億元。

首批退稅族包括今年6月30日前採用網路、稅額試算以線上登錄或電話申報者，還有5月10日前向戶籍所在地稽徵機關以二維條碼或人工申報者。

官員表示，退稅方式有直撥退稅及一般退稅兩種，民眾如果採直撥退稅，國稅局會直接將退稅款撥入指定帳戶；未採直撥退稅者，則寄發退稅憑單予納稅義務人。

若為退稅金額不滿5千元的小額退稅，可向指定付款銀行兌領現金。至於非小額退稅案件則必須提出票據交換才能領到退稅款。

但官員也提醒，我國今年首批退稅族憑單兌領期限為今年7月30日至9月30日止，民眾如接獲退稅憑單，應盡快向指定的金融機構兌領或提出票據交換。

至於其他在6月30日前完成申報者，還有8月2日以前如期申報的醫護人員為第二批退稅族，今年10月29日將拿到退稅款或憑單。

若是逾期（超過6月30日）才申報的民眾或8月3日以後才申報的醫護人員，皆為逾期申報者，屬於第三批退稅族，其退稅款或憑單為2022年1月20日收到。