封測廠頎邦(6147)今（30）日召開股東常會，通過2020年財報及盈餘分配案，決議以盈餘配息0.25元、資本公積配息3.55元，合計配息3.8元，以今日收盤價75元計算，現金殖利率達約5.07％。不過，公司擬以私募方式辦理現增一案則未獲投票通過。

頎邦為因應未來營運發展、強化競爭力及和策略合作夥伴長期合作關係，此次提案授權董事會在不造成經營權重大變動前提下，審酌適當時機以擇一或搭配方式，辦理私募普通股、甲種或乙種特別股，合計額度不超過7000萬股，於股東會決議日起1年內辦理。

不過，會中有小股東發言對此案提出異見，認為頎邦目前帳上現金充沛，提問為何還要辦理私募增資案、預計取得資金規畫。吳非艱對此表示，主要是希望讓經營團對有更多決策彈性及空間，目前並無特定策略投資對象、亦無明確的私募計畫。最終此案投票未獲通過。

吳非艱會後表示，由於私募增資案將使公司股本膨脹，能充分理解多數股東疑慮此舉可能稀釋股東股權的想法。目前沒有特定策略投資對象及私募計畫，若未來有合適對象出現，會在另外召開股東臨時會提請討論表決。

此外，持股頎邦約5.26％的大股東長華*董事長黃嘉能，今日亦現身頎邦股東會現場，由於頎邦與長華*及集團旗下易華電仍有訴訟案，引發現場關注。黃嘉能多次舉手發言，表示「不是來找麻煩」，希望能與經營團隊面對面溝通，並提出召集前十大股東非正式討論想法。

對此，吳非艱表示頎邦持續兢兢業業、步步為營，在激烈競爭環境中尋找生存商機，但未正式回應召集前十大股東進行非正式討論提議。吳非艱會後表示，對於黃嘉能親自出席並不意外，尊重大股東買股決策。

頎邦2016年控告長華*及易華電挖角公司併購的原欣寶經營高層涉嫌侵害營業秘密，長華*則自去年起以財務投資考量持續買進頎邦。吳非艱認為，長華此舉是以戰逼和，強調公司不會退縮，但若能讓經營團隊對股東有所交代，也不會排除和解可能。