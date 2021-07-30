新加坡星展銀行與淡馬錫今宣布，雙方已針對聯合推出5億美元的成長期債權融資平臺—進化論X債權資本（以下稱進化論X）達成協議。進化論X的總部設於新加坡，將可為亞洲的成長期科技賦能企業提供非稀釋性資金，並視中國、印度和東南亞為發展重點。此平臺將由星展集團電信、媒體與科技部負責人Amit Sinha以及淡馬錫創新投資部總監Aftab Mathur共同擔任臨時執行長，並將在未來幾個月內，委任一名全職執行長。

雙方除了建立融資解決方案以滿足產業的融資需求外，此次合作也是延續新加坡星展銀行和淡馬錫現有的早期債務投資活動，通過此平臺將加強合作與建立生態系。進化論X結合了淡馬錫的投資專長和新加坡星展銀行的全球銀行網路，並進一步促進亞洲科技生態系統的快速發展。進化論X將投資於數位經濟發展所帶來的機會，包括金融服務、消費、醫療保健、教育和工業等領域，使其加速成長，以培養新一代的科技領導者。

星展集團企業及機構銀行負責人陳淑珊表示，投資進化論X為我們提供了機會，讓我們能在培育和資助亞洲未來的獨角獸企業成長中間發揮不可或缺的作用；同時，也是與這些成長型科技賦能企業建立合作夥伴關係與加入生態系的機會。作為一家負有崇高使命的銀行，我們相信透過投資解決方案，能讓不同規模和發展階段的企業獲得公平融資，賦予成就其事業夢想的最佳機會。

陳淑珊指出，高成長科技賦能企業相較於傳統上僅能透過股權融資，成長型債務融資的快速興起，則提供了新的融資來源。除了可避免企業創辦人的股權在公司發展初期被稀釋，成長型債權也是這些經常面對現金拮据企業的輔助工具，以延長現金生命週期，協助他們在不可預測的市場和經濟逆風中持續前進。

淡馬錫投資策略長羅錫德（Rohit Sipahimalani）表示，科技和數位化發展將廣泛地影響各行各業，並繼續促進經濟和社群轉型。淡馬錫相信，要有意義地使用資本來創造和促進發展解決方案，以彌補我們所見到的差距，進而激發創新與成長，實現長期永續發展的價值。我們也很高興能與新加坡星展銀行攜手合作，為亞洲科技賦能成長企業，提供有意義的新型融資選擇，進而解決這些企業在創投債務融資和後期債務融資階段所遇到的融資需求。我們將透過進化論X，為企業和創業者提供協助，擴大其規模與拓展業務。