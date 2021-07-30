台南市政府消防局第一救災救護大隊以「Google Meet」方式，讓民眾直接在線上學習獲得一系列的防火常識。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

疫情期間民眾待在家防疫時間相對增加，台南市政府消防局第一救災救護大隊希望民眾利用在家防疫的機會，檢視居家環境安全與否，30日以「Google Meet」方式，讓民眾直接在線上學習獲得一系列的防火常識。

國內疫情降為二級警戒，但為免人際間相互接觸造成群聚感染，相關防火宣導仍以電子化為主。南市消防局第一救災救護大隊透過網路直播方式，與民眾的零接觸，讓民眾防災知識學習不間斷。

第一大救災救護大隊長石家源表示，今天活動內容包含，居家安全診斷表如何檢視、火災逃生避難原則、電氣使用安全注意事項等，民眾除了運用線上方式與消防員互動外，結束後還可參加有獎徵答活動，獲得精美小禮物，可謂一舉數得。

「多一分預防，少一分損失」消防局長李明峯也說，疫情期間防疫為優先首要工作，但居家安全切莫疏忽，期許民眾能善加利用網路方式，學習正確的防災知識，以保障民眾生命財產安全，鼓勵民眾多多把握機會上網參加。