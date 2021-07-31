最美水庫 鯉魚潭水庫自然溢流晨景超壯觀 11:582021/07/31 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 鯉魚潭水庫日出前的自然溢流，攝影愛好者認是北部水庫最美晨景。（羅浚濱攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鯉魚潭水庫7月27日蓄水量達到百分之百，鋸齒狀的溢流堰在睽違678天後再現溢流美景，這幾天都吸引很多民眾前來欣賞，攝影愛好者更是摸黑抵達現場「卡位」，運用慢速快門等技巧，拍下日出前的如絲水紋和曙光雲彩，並認鯉魚潭溢流相當壯觀，是北部水庫最美晨景。 台南西口小瑞士「天井漩渦」再現 業者喜迎疫後旅遊潮 鄭州洪災遇難者頭七 民眾獻花遭圍籬擋住 #溢流 #鯉魚潭水庫 #水庫 #美景 #卡位 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 真白目！河南鶴壁游泳館拿暴雨災情做廣告 遭處罰87萬元 21:182021/07/27 兩岸 《國際產業》全球最大浮動式太陽能廠 星生能源在印尼開工 12:002021/07/30 財經 豪雨水濁 苗栗2水庫管控進帳 04:102021/07/26 地方新聞 台灣一下旱災一下水災 綠委籲行政部門盡速超前部署 10:562021/07/28 政治 「故宮尋寶趣」用藝術體驗 引領樂齡族「創意老化」 07:002021/07/30 生活 田園印象風 台中外埔小白宮重開館 04:102021/07/30 地方新聞 屏東雨彈升級 3縣市豪大雨特報 這裡恐有致災降雨 16:122021/07/25 生活 雲林縣第一個合法露營區 古坑十字關明年動工開闢露營地 17:372021/07/28 生活 降級解封！花東縱谷國家風景區鬆綁開玩 12:032021/07/30 生活 南化水庫離滿水位差3公分 今晚將滿庫溢流 18:572021/07/25 生活 逆溯 04:102021/07/29 藝文副刊 生活熱門新聞 打疫苗仍確診原因找到了 醫PO最新研究揭秘 - 生活 疫苗吃緊第五輪高端上場？陳時中1句話洩端倪 - 生活 高雄暴雨！水淹半個輪胎 居民哀嚎：快淹進家裡 - 生活 又有市長逆時中 基隆第2劑採雙軌 林右昌：市府幫預約 - 生活 月光族吃窮人版海鮮握壽司 1萬人一看照片全笑翻：你贏了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。