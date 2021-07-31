鯉魚潭水庫7月27日蓄水量達到百分之百，鋸齒狀的溢流堰在睽違678天後再現溢流美景，這幾天都吸引很多民眾前來欣賞，攝影愛好者更是摸黑抵達現場「卡位」，運用慢速快門等技巧，拍下日出前的如絲水紋和曙光雲彩，並認鯉魚潭溢流相當壯觀，是北部水庫最美晨景。