東京奧運賽事來到第八天，不少項目都進行到後半賽程，其中網球比賽也十分引人注目，尤其是世界球王喬柯維奇(Novak Djokovic)更是大家關注的焦點，不過在昨天的4強賽中他輸給對手無緣金牌，今天在銅牌戰再以1：2輸給西班牙好手，連銅牌都沒拿下。

昨天比賽中他以6：1、3：6、1：6敗給小祖維瑞夫(Alexander Zverev)，金牌希望夢碎，也徹底無緣「金滿貫」榮耀，沒想到在今天銅牌戰中再次輸球，以4：6、7：6(8：6)、3：6敗給西班牙選手布斯塔(Pablo Carreno Busta)，連銅牌都沒拿下，晚點的混雙銅牌戰是他本屆奧運最後奪牌機會。

今天他對決的選手是世界排名第6的布斯塔，雙方此前有過四次交手，喬柯維奇在取得三連勝之後，於去年美網中一次不冷靜擊球被判出局，也吞下個人對戰布斯塔首敗，而這次兩人又在銅牌戰狹路相逢，在比賽過程中喬柯維奇遭遇苦戰，不知是否受到混雙比賽影響，明顯不在狀態內。

首盤由喬柯維奇先發球，第2和第4局連在對手發球局浪費破發點，反倒第5局自己發球局1分未得慘遭破發，讓對方一度取得4：2領先，最後布斯塔就以6：4輕鬆拿下首盤。第二盤喬柯維奇找回狀態，與對方來回拉鋸，最終在搶7以8：6贏下、靠7：6總局數拿下第二盤。但最後一盤接連被破發，情緒失控出現3次摔拍，以3：6輸掉第三盤，終場以總盤數以1：2輸掉比賽。