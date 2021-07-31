前總統李登輝昨天逝世滿週年，民進黨立院總召柯建銘今在臉書提到「關鍵的1991」；他表示，沒有1991、沒有李登輝，何來柯總召？歷史的際遇何其有幸，是感恩、是惜緣，堅定走向民主的深化是唯一選擇。「李前總統紀念圖書館」更需大家的努力促成。

柯建銘今在臉書指出，李登輝為台灣民主化、本土化所做的貢獻，絕對是無人出其左右。在東奧熱季中，國人應適度轉焦於此，除緬懷，尚有接棒，更應堅定走下去。

他說，昨天上午10點，他與李登輝基金會全體董事在董事長李安妮帶領下，全體去向李前總統靈前獻花致意，場面溫馨感人。李安妮在靈前向父親說：「我不會有你的高度，可是我一定會保持溫度，大家用民主來團結台灣。」聞之動容，所有政治人物當若是才對。

他說，下午在國史館參加「關鍵1991，李登輝與台灣民主元年」蔡英文總統親臨致詞表示：「1991年李前總統宣布終止［動員戡亂時期］，廢止臨時條款，啟動一連串的民主改革，李登輝執政期間，台灣突破威權框架，創下許多第一次，也踏上民主憲政之路，未來如何持續深化台灣民主，走向世界，就是我們這一代人的挑戰與使命」。

他說，年輕時，自己是狂熱的黨外支持者，看禁書、買黨外雜誌、錄影帶、走街頭、追逐黨外演講會、發傳單。在那風起雲湧，社會力爆發的時代：1990年野百合學運擠進中正紀念堂、1991年獨台會事件、知識界反政治破壞聯盟、要求廢止懲治叛亂條例、廢止刑罰100條、國會全面改選「所有的民進黨活動，我皆在人群中搖旗吶喊，是狂熱無役不與的追逐者」。

他指出，1991年李登輝推動修憲，制定憲法增修條文，確定兩案分治事實，並廢止動員戡亂時期臨時條款，才有第二屆國會全面選，「關鍵1991年可說是台灣民主元年」，才有後來六次修憲，這是阿輝伯為台灣民主化的貢獻及奠基。

他說，是造化弄人？歷史的偶然或必然？一個熱心狂熱的抬轎者變成坐轎者，走上選舉之路，柯醫師變成柯委員、柯總召、李登輝基金會董事，至今是1993年國會全面改選唯一在任，近30年了，歷史倒帶回想，一路走來，皆在現場，無不深刻。