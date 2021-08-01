百年一心，傳世一藝。霹靂布袋戲與蘇格蘭威士忌百富(THE BALVENIE）跨界合作，由董事長黃文章(強華)，與演藝圈主持擔當黃子佼，共同推出原創直播節目「百富一心一藝——說來聽聽」最終回，在雲林虎尾、世界最大的偶戲片廠中，揭開布袋戲創作大師的一心一藝之旅。

黃文章(強華)身為霹靂布袋戲創始人，是戲迷口中的「十車書」。身兼霹靂國際多媒體董事長、總導演、編劇的他，近半世紀專注與專情於布袋戲的世界，無私、無悔、無懼的貢獻，創造了英雄「素還真」，獲頒金氏世界紀錄世界最長木偶電視劇，《霹靂英雄戰紀之刀說異數》更登上Netflix ，翻譯成七國語言，在190國放送，讓世界看見霹靂布袋戲。

百富創作者聯名計畫邀請霹靂布袋戲董事長黃文章（右）與主持人黃子佼直播獻聲。（霹靂國際多媒體提供）

【百富一心一藝 說來聽聽】LIVE直播第四輯 ft.霹靂布袋戲 黃強華

「布袋戲是一項集眾人之力，才能成就的至美藝術。」黃文章分享起布袋戲的創作核心，他認為是編劇、口白與操偶。「編劇」串起劇集骨幹；「口白」賦予角色靈魂與情緒，而操偶則給了生命。鮮少被人提及，其實黃文章是從導播開始做起。而在創立霹靂布袋戲時，他發現要想將文化傳世人心，必須改變正邪二元對立的編劇模式，讓劇情更奇幻、口白更生活化，他希望讓劇情「人人聽得懂，個個猜不到。」

但「創新」很多時候意味著叛逆。如「多口配音」的創舉，就引來眾多挑戰。對此，黃文章認為「單口」、「多口」都是配音形式，不是單選題。但多口配音是勢在必行的嘗試。

如若不能一心，怎能傳世一藝？黃文章說，布袋戲壇中有句俗諺「戲棚跤徛久」，他會持續貫徹初心，讓布袋戲被更多人喜歡，更多人看見；如同百富酒廠每一代的匠師們，一輩子致力守護古老威士忌情懷，在創造與探索的路上不停前行。

〔開車不喝酒，喝酒不開車，快樂出門，平安回家。〕