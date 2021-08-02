行政院今日召開擴大防疫會議，行政院長蘇貞昌會後表示，將請行政院祕書長李孟諺持續關注盤點管制措施，研議是否得於8月10日後是否再適度鬆綁管制。

疫情指揮中心指出，全球疫情持續升溫，Delta變異株流行擴大，而周邊國家包括中國，疫情都有擴散現象。目前台灣疫苗施打人口涵蓋率為33.48%，計次人口比為35.11（劑/每百人），共已施打825萬人次。

疫情指揮中心說，國內目前警戒已降級近一周，狀況趨於穩定；有關防疫及醫療物資部分，目前經盤點皆為充足，酒精的供銷情形正常，1cc/3cc針具之庫存及調度情形也皆有掌控，而高流量氧氣治療機目前亦已按各醫療院所的需求配送。

行政院長蘇貞昌聽完疫情指揮中心報告後表示，鑒於國際疫情尚未趨緩，周邊國家亦有疫情擴大或擴散情形，因此邊境管制仍需維持強度；國內在7月27日警戒降級後，在防疫措施的適度鬆綁下，疫情仍保持穩定，請指揮中心及各部會持續觀察疫情發展情形，及相關防疫措施之落實。