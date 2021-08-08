印尼疫情升溫，由於印尼航空多年前已終止台灣航線，為使台商僑胞能返台，外交部今天表示，由印尼台商總會安排的返國包機，預計於台灣時間今天下午5時20分自雅加達起飛，今晚10時55分將可抵台。據瞭解約有120名在印尼的台商僑民登記搭機。

印尼最近迅速成為亞洲疫情的重災區，過去一個月來，印尼政府持續對抗具高傳染力的Delta變種病毒所引發疫情，由於當地染疫死亡人數急遽攀升，已面臨醫療資源短缺問題，不少台商和台僑急著離開當地。

不過印尼航空多年前已終止台灣航線，長榮、華航也以機組員調度為由暫停飛航雅加達，陸續取消至8月底前的航班，新加坡等鄰國也禁止來自印尼的旅客轉機，增加台僑返鄉困難。為協助台僑儘速返鄉，我駐外單位丶印尼台商總會密集與民航局協調解決包機航權問題。

外交部副發言人崔靜麟表示，由印尼台商總會安排的返國包機，已預計於台灣時間今天下午5時20分自雅加達起飛，今晚10時55分將可抵台。

他說，外交部、駐印尼代表處及駐泗水辦事處持續密切關注印尼疫情發展，並與當地台商僑民保持聯繫，以隨時提供必要的協助。

外交部也提醒國人，在印尼境內如因疫情或遭遇急難需要協助，請撥打我國駐印尼代表處緊急聯絡電話或駐泗水辦事處緊急聯絡電話；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話，以獲得必要協助。