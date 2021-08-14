緬甸新冠肺炎(COVID-19)疫情持續嚴峻，我國目前將緬甸列為「重點高風險國家」，我國國籍航空暫時停飛台灣-緬甸航線。由於當地台商僑民無法順利返台，因此緬甸台商總會向我國駐緬甸代表處洽請協助安排包機事宜。

外交部表示，緬甸台商總會於本月5日向當地僑社公告，經我國駐緬甸代表處居間協調聯繫，該總會已洽妥緬甸國際航空公司(Myanmar Airways International MAI)於本月15日以包機方式執行自仰光飛航台北的單程班次。

外交部指出，這班包機將搭載約80餘位乘客，預計於緬甸時間明天上午9時自仰光起飛，於同日台灣時間下午2時45分抵達桃園國際機場。駐處已經通知當地台商僑民遵循我國防疫相關規範，並提醒規劃返國的台商僑民辦妥搭機前三天的核酸(PCR)檢測等必要手續。

此外，據外交部及駐印尼代表處掌握的消息，印尼台商總會在順利辦理本月8日的包機後，繼續調查台商僑民的返國需求，並已聯繫安排印尼鷹航（Garuda Indonesia）於本月底執行第二次包機。目前已經開放規劃返國的台商僑民辦理登記購票中。