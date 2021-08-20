僑務委員會今天舉辦非洲地區華人聯誼會第22屆大會，討論如何拓展台灣與非洲國家在經貿、產業及人才培育等的交流與合作。駐史瓦帝尼大使梁鴻昇表示，台灣對史瓦帝尼投資達一億美元，受到史國政府重視，工業區廠商員工都已經施打疫苗，可見得史國政府對外資的重視。

蔡英文總統透過視訊致詞表示，近年來，非洲地區發展快速，內需市場非常龐大，經濟成長率幾乎年年高於全球平均水準，尤其今年由54個國家組成的非洲大陸自由貿易區已經開始運作，對台商來說將是前進新南向國家外的另一個投資新契機。

蔡總統說，為了協助台商能夠掌握契機，這幾年來推動非洲計畫，透過整合相關部會資源，再加上非政府組織和僑界的力量，在醫療公衛、人才培育及經貿投資等領域，來強化台灣和非洲各國的交流合作。

僑委會委員長童振源致詞表示，非洲各國刻正發展製造業，實充滿商機，亟待開發，惟囿於當地政經環境，囿於我國在非洲多數國家無設置駐外館處，妥為運用及結合僑界力量就顯得重要，為強化非洲僑務服務，本會除在南非派駐1名僑務秘書，近期本會更於開普敦增派僑務秘書1名，擴大服務量能。

童振源說，未來本會將積極遴選組織非洲地區僑務榮譽職等僑界意見領袖、協輔當地僑界辦理各項凝聚僑心活動，鼓勵當地僑青參與僑務等深化渠等與國內之連結合作，有效串連非洲僑務能量。