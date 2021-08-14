虞城縣涉嫌瞞報疫情，河南商丘疫情有多嚴重？（新冠病毒示意圖，達志影像）

《新京報》引述河南省商丘市政府網站消息，8月13日24時，商丘市虞城縣報告新增確診病例4例。隨後，商丘市官方通報，因虞城縣疫情管控不力並涉嫌瞞報疫情，相關情況正在調查中。

8月以來，商丘已有多例本土確診病例，涉及商場、醫院。隨著鄭州六院疫情的蔓延，8月1日，商丘報告1例確診病例，曾在鄭州六院陪護病人。截至8月13日24時，商丘已有多例確診病例，病例軌跡涉及商場、醫院等。

據「@商丘日報」消息，截至8月13日24時，商丘市虞城縣報告新增確診病例4例。而河南衛健委的通報中顯示，8月13日0時-24時，商丘市新增本土確診病例2例。通報數據上的出入引發質疑。

商丘市新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室今天（8月14日）發佈通報，虞城縣報告近日新增確診病例4例，因虞城縣疫情管控不力並涉嫌瞞報疫情，導致此次疫情，相關情況正在調查中。

★商丘2地調整為高風險地區，防控措施加強

隨著疫情的擴大，商丘市採取一系列防疫措施，包括：

一、風險區調整：目前商丘共有2個高風險地區，7個中風險地區。

據「商丘微信公眾號」消息，自今天（2021年8月14日）起，將虞城縣人民醫院東院區(健康路)、虞城縣谷熟鎮劉大莊村委何莊村疫情風險等級調整為高風險地區。實行封閉管理，人員足不出戶，最大限度嚴防疫情風險傳播。河南商丘2地調整為高風險地區

中風險地區：梁園區大商新瑪特(商丘市梁園區凱旋東街與神火大道交叉口東南150米)、睢陽區世紀花園小區(金世紀廣場西側)、城鄉一體化示範區周莊社區、梁園區金桂苑小區(青年路與健康路西北角)、商丘市第一人民醫院、帝景南苑北區、睢陽區婦幼保健院。

二、部分高速收費站封閉

自今天（2021年8月14日）15時起，臨時封閉濟廣高速木蘭收費站、連霍高速虞城收費站、濟廣高速雙八收費站、濟廣高速商丘新區北收費站、濟廣高速商丘新區南收費站、連霍高速商丘睢陽收費站、連霍高速商丘收費站、商南高速商丘梁園收費站、商南高速毛堌堆收費站、商登高速商丘機場收費站，除保障民生物資和疫情防控物資運輸車輛外，禁止一切車輛通行。恢復通行時間依據疫情風險評估結果另行通知。

三、個體診所一律關閉

自今天（2021年8月14日）8時起，商丘市所有個體診所一律關閉，不得接收任何病人和出售藥品。

四、離商市域人員，須持健康碼綠碼及48小時內核酸陰性證明

商丘市新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室8月13日發佈緊急通告：凡離開商丘市域人員必須持健康碼綠碼，並持48小時內核酸檢測陰性證明。河南商丘：離商市域人員須持健康碼綠碼及48小時內核酸陰性證明

五、今天（8月14日）上午8時開始，在商丘市全市區開展第三輪全員核酸檢測。