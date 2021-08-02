衛福部長陳時中日前表示，由於國際上已有許多實例，專家們達成共識，開放第一劑打AZ者，第二劑可以混打mRNA疫苗，但從一至三類者優先規劃，不過由於目前第一劑施打莫德納者，還有超過270萬人等待施打第二劑，庫存卻僅剩70萬劑，要供應第一劑施打AZ者也明顯不足。對此，台北市議員游淑慧直言，如果沒有台積電、慈濟，那現在誰來解衛福部這個困局，圓「疫苗白選擇」和「混打沒疫苗」2個瞞天大謊？

游淑慧2日在臉書表示，「開放混打？在騙誰？討誰歡心？」，她指出，單選擇莫德納的409萬民眾，等不到第一劑莫德納。已打一劑莫德納的280萬民眾，等不到第二劑莫德納。而莫德納「未到貨量」僅剩390萬劑。但需求量超過1000萬劑。

她指出，「409萬＊2意願登記＋270萬等待打二劑」，她卻一直算不出這筆帳。衛福部哪來的自信，讓AZ能混打莫德納？她質疑，是為了滿足哪些五月六月疫情時，搶著打AZ的「第二類官員」，此刻的混打需求？還是為了讓民眾「先打AZ」而拋出誘因？又或者打著 BNT混打如意算盤？

游淑慧強調，如果沒有台積電、慈濟的1500萬劑BNT疫苗，那現在誰來解衛福部這個困局，圓「疫苗白選擇」和「混打沒疫苗」2個瞞天大謊？說穿了，還不是沒按衛福部的規畫選，就沒疫苗打。