政府採購的近10萬劑莫德納疫苗今天下午抵台。蔡英文總統今天表示，包含今天的疫苗在內，目前台灣已經累計取得超過960萬劑疫苗。接下來，「我們會全力催促、緊盯疫苗供貨，並搭配國產疫苗，讓國人的接種可以持續下去」。

民眾焦急等待施打新冠疫苗，但國內現有疫苗卻是嚴重短缺，蔡英文今天在臉書表示，疫苗又來了！政府採購的9萬9600劑Moderna疫苗，已經在今天下午抵達。

她說，這陣子受到Delta變種病毒影響，世界上許多國家的確診數再創高峰。不過，台灣的確診人數則持續下降，這是全民共同努力的成果。在全球疫苗供貨短缺的挑戰下，我們依然多管齊下，努力維持疫苗供應。包含今天的疫苗在內，目前台灣已經累計取得超過960萬劑疫苗。

蔡英文強調，接下來，政府和民間採購的疫苗數量還會陸續抵達，我們會全力催促、緊盯疫苗供貨，並搭配國產疫苗，讓國人的接種可以持續下去。她也要請大家一起繼續努力，落實防疫，並用更高的整體防護力來對抗疫情，守護台灣！