金牌台灣啤酒推出「金牌奧運應援罐」。飲酒過量 有害健康。（全聯提供）

東奧熱羽球男雙金牌組合李洋、王齊麟開直播，王齊麟笑說，金牌啤酒換上運動風包裝很帥很酷，會想嘗試代言這項商品。

台酒董事長丁彥哲也回應了，表示「評估中，等他們回國再進一步接洽」。

台酒的金牌啤酒前一任代言人是天后蔡依林曾經6度擔任，在2020年後不再續約停止代言，丁彥哲表示，今年金牌也沒有代言人。而王齊麟主動表示代言金牌啤酒，可望讓台酒可望重啟請「代言人」代言。

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