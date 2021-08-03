王齊麟最想代言金牌啤酒 台酒董座回應了 13:172021/08/03 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 東奧羽球男雙金牌李洋與王齊麟（右）組合。（圖／季志翔攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金牌台灣啤酒推出「金牌奧運應援罐」。飲酒過量 有害健康。（全聯提供） 東奧熱羽球男雙金牌組合李洋、王齊麟開直播，王齊麟笑說，金牌啤酒換上運動風包裝很帥很酷，會想嘗試代言這項商品。 台酒董事長丁彥哲也回應了，表示「評估中，等他們回國再進一步接洽」。 台酒的金牌啤酒前一任代言人是天后蔡依林曾經6度擔任，在2020年後不再續約停止代言，丁彥哲表示，今年金牌也沒有代言人。而王齊麟主動表示代言金牌啤酒，可望讓台酒可望重啟請「代言人」代言。 ★中時新聞網關心您：開車不喝酒；未滿18歲請勿飲酒。 林志玲送神秘禮物給王齊麟 實體揭曉他開心到爆 洪麟遺作曝光 用最愛的劇照告別人生 #王齊麟 #台酒 #代言 #金牌啤酒 #代言人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 專家存疑多 王任賢轟拿百姓開玩笑 04:102021/08/03 焦點要聞 陸7月PMI 創一年多來新低 04:102021/08/03 全球財經 王齊麟昔上YouTuber黑男頻道配對影片被挖出 親曝「喜歡女生類型」 11:432021/08/03 娛樂 易烊千璽代言Tiffany 街頭嘻哈多了書卷味 04:102021/08/03 時尚消費 離婚男被奚落 狠殺越女棄屍出海口 04:102021/08/03 社會新聞 全民瘋奧運，MOD、Hami Video瀏覽量暴增 中華電奧運轉播 收視率創高 04:102021/08/03 財經要聞 小S丟陸4代言一夜損失3200萬 徐媽說話了 07:572021/08/03 娛樂 全台瘋奧運 比賽項目與選手網路聲量出爐最紅就是他 11:062021/08/03 科技 同慶東奧羽球奪金 銘傳大學新生轉金門就讀2年免學費 12:332021/08/03 生活 國際化奧我得3金1銀 國際排名第3 11:592021/08/03 生活 播報東奧挨轟丁元凱嘆不能滿足所有人 04:102021/08/03 娛樂新聞 財經熱門新聞 疫苗 第五輪等到莫德納 - 財經要聞 - 工商時報 王齊麟最想代言金牌啤酒 台酒董座回應了 - 財經 大陸、歐洲暴雨侵襲供應鏈 這產業再爆嚴重衝擊 - 財經 振興五倍券最快９月發放！採1000元換5000元，實體、數位同步發行 - 財經要聞 - 工商時報 台積電死敵稱霸！躍升晶片營收龍頭 外媒曝英特爾輸慘內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。