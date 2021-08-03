全球第4大富豪、身價約1300億美元（約台幣3.6兆元）的微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates），繼5月和妻子梅琳達（Melinda Gates）閃電宣布離婚，震驚全球商界與慈善圈，本月2日再獲美國西雅圖法院批准，完成離婚手續後，兩人27年的婚姻正式畫下休止符。

5月發布離婚消息時，雙方都表現得高度理性，均稱經深思熟慮且大量努力後才仍決定結束婚姻，但強調仍會攜手管理比爾及梅琳達蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）的運作，惟梅琳達則在向法院提交的離婚申請文件中宣稱「已無可挽回地破裂」，訴請法院判離，並請求分割兩人財產。

根據美國法院周一釋出文件內容顯示，兩人除早已達成分居協議，梅琳達也不會更改姓氏，更沒聲請配偶贍養費，加上3名子女均成年，法院也未要求比爾蓋茲支付子女贍養費。外界則估，因兩人未簽婚前協議，梅琳達最多可分得半數、約653億美元（約台幣1.8兆元）的產產，讓聲索贍養費的必要性大減。

比爾及梅琳達蓋茲基金會是全球最大的慈善基金會，除坐擁逾510億美元（約台幣1.43兆元）資產，也對全球公共衛生具龐大影響力，過去20年捐款逾500億美元（約台幣1.4兆元），以商業手法積極對抗疾病與貧窮。

至於兩人分手的原因，雖比爾蓋茲曾在推特發文指「彼此認為在未來人生無法再共同成長」，但外界對比爾蓋茲婚外情的指控卻是甚囂塵上，美國八卦媒體就指，比爾蓋茲染指慈善基金會的華裔嫩妹員工，但遭該女否認；另更有傳出比爾蓋茲跟前女友至今仍關係密切，甚至單獨出遊度假，都讓元配梅琳達受不了。