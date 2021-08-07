微軟已經敲定了一項戰略投資交易，投資於印度第二年輕的億萬富豪 Ritesh Agarwal 經營的 Oyo Hotels & Homes，估值為 90 億美元。交易可能還涵蓋Oyo未來將使用微軟的雲端服務。微軟過去投資的東南亞新創公司，包括新聞聚合器和短視頻平台 DailyHunt、 印度電子商務巨頭Flipkart和印度物流SaaS 公司 FarEye。

據印度《Economic Times》報導，這家由軟銀投資的公司可能會在首次公開募股 (IPO) 之前考慮更多此類交易。報告補充說，微軟將購買這個連鎖旅館平台的一小部分股份，金額不詳，但可以選擇稍後提高其認購權。最新進展是在 Oyo 從全球機構投資者那裡籌集了 6.6 億美元的到期付清貸款 (TLB) 資金之後，獲得了 1.7 倍的超額認購。

它在一份聲明中表示，TLB 是指來自全球機構投資者的高級擔保銀行團信貸。Oyo 是第一家被穆迪和惠譽這兩家領先的國際評級機構公開評級的印度新創公司。

Oyo 在COVID-19損失慘重，受到了各國邊境封鎖政策的打擊，執行長Agarwal去年4月透露，在疫情期間，OYO的收入和入住率下降了60％。今年初更曾被債權人提出破產申請，後來Oyo執行長Agrarwal否認破產此事並指出該事件僅為與供應商的帳務糾紛，並已完成支付。

軟銀支持的 Oyo 是印度最大的連鎖酒店，也是全球第六大連鎖酒店。由 Ritesh Agarwal 於 2013 年創立，它匯總了全球經濟型酒店的預訂。Oyo 在印度超過 415 個城市擁有 18000 處物業。它在全球擁有超過 100 萬間客房，在 800 個城市擁有超過 23000 家高級酒店。

Oyo 已經擁有中國叫車巨頭滴滴出行、東南亞叫車公司 Grab 和美國旅館平台 Airbnb、這家酒店公司擁有 SoftBank Vision Fund、紅杉資本、Lightspeed Ventures、Airbnb 和 Hero Enterprises 作為戰略投資者。

在Oyo 7月時宣布完成 Fidelity Investments、Citadel Capital Management 和 Varde Partners 等全球機構投資者的 6.6 億美元債務融資輪後不久又進行了此輪融資，目的是償還部分現有債務並提升其運營和產品技術。

此次融資是在該公司為首次公開募股做準備之際進行的。在 7 月 17 日與 Moneycontrol 的互動中，集團首席財務官 (CFO) Abhishek Gupta表示，該公司正在為 IPO 做準備。

Oyo 集團首席財務官 Abhishek Gupta 在評論此次融資時說：「我們很高興對 Oyo 首次 TLB 融資的反應得到了領先的全球機構投資者的超額認購。我們感謝他們對 Oyo 使命的信任為酒店業主和經營者創造價值……這證明了 Oyo 產品的規模實力和成功、我們強大的基礎和我們的高價值潛力。」

（編譯：Clementine Wang，核稿：William Lin，新聞來源：TimesNow、MoneyControl、Business Today）

原文來自 TBE 科技東西