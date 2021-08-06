比爾蓋茲(Bill Gates)與妻子梅琳達(Melinda Gates)的離婚風波2日經法院批准，為兩人27年的婚姻正式畫下休止符。比爾蓋茲在離婚後首度接受訪問時提到，很後悔與被稱為「淫魔富豪」的艾普斯坦(Jeffrey Epstein)打交道，他直言，「花時間跟他（艾普斯坦）混在一起是一個大錯誤。」

比爾蓋茲4日在接受《CNN》採訪時談到最近的一些想法，對於比爾蓋茲先前曾拒絕回應有關於艾普斯坦是否為他離婚的導火線問題，此次受訪則表示，後悔曾與艾普斯坦聚會吃飯，並表示，他之所以與艾普斯坦共進過幾次晚餐，是希望透過艾普斯坦的人脈，為全球健康籌集數十億美元的慈善捐款，「但當一切看起來不切實際的時候，這段關係就結束了。」

綜合媒體報導，紐約聯邦檢察官在2019年7月公開一份刑事起訴書，指控艾普斯坦對數十名未成年少女進行性虐待，之後不斷傳出有關艾普斯坦的性醜聞，2019年8月，艾普斯坦被發現在紐約監獄的牢房自殺身亡。

先前《華爾街日報》曾報導，指比爾蓋茲與艾普斯坦的來往，可能是造成比爾蓋茲夫妻離婚的主因之一，不過當時比爾蓋茲拒絕回應。

比爾蓋茲還表示，梅琳達是一個很棒的人，對於結束婚姻關係感到非常難過，現在是一個反思的時刻，他需要向前看；在家庭方面，也會盡其所能治癒傷痛。他也希望前妻梅琳達能繼續留在基金會，對基金會來說，絕對是最好的。