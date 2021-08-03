林坤茂將旅遊跟藝術創作結合，歷時33天、徒步800公里，以畫筆記錄葡萄牙、法國見聞，觀賞者藉由其畫作與文字紀錄，彷彿也參與旅程。（蔡旻妤攝）

林坤茂將旅遊跟藝術創作結合，歷時33天、徒步800公里，以畫筆記錄葡萄牙、法國見聞，觀賞者藉由其畫作與文字紀錄，彷彿也參與旅程。（蔡旻妤攝）

林坤茂油畫水彩個展「印象西班牙朝聖之路」在國立台東生活美學館展出，他將旅遊跟藝術創作結合，歷時33天、徒步800公里，以畫筆記錄葡萄牙、法國見聞，呈現49幅水彩小品、攝影及油畫作品。他說，徒步旅行得揹上10餘公斤家當，體能是最大的挑戰；觀賞者藉由其畫作與文字紀錄，彷彿親自參與旅程。

林坤茂表示，徒步旅行得自己揹著「家當」，為減輕負重，僅帶著明信片大小的紙張、3支畫筆、6種顏色的顏料，行李精簡後仍有10餘公斤，每天揹著走完20公里，仍得打起精神靜心創作，直呼「體能是最大的挑戰」。

為了不影響行程，林坤茂得在有限時間內完成作品，在創作前縝密規畫色彩與構圖，掌握對色彩的敏感度，並運用現有的顏料進行調色，不打稿就下筆。他藉此提升對景物的觀察力，也認為邊旅行邊創作是種突破。

展場中，每幅作品的文字介紹，詳細記錄林坤茂徒步旅行的距離、行經哪個村莊、當時繪畫的心境及趣事等，他表示，這不僅是個藝術創作展，更將旅遊與藝術創作結合，希望藉由作品、文字，帶領觀賞者共同遊歷這趟旅程。

此外，此趟旅行原先由林坤茂與友人相約，出發前夕友人因故無法參與，改由兒子相伴，因此多幅作品都能看見其兒子的背影，充滿父愛。林坤茂說，兒子為了準備升學考試，互動逐漸減少，藉由旅程讓親子情感增溫，雖然旅途中偶有衝突，但藉由溝通也更瞭解彼此，讓這趟旅程充滿溫度、更具意義。

林坤茂指出，歷時33天的旅程，讓他對生活有很大的反思，途中沒有冷氣、電視，山裡的風就是冷氣，四周的景色就是電視，用最簡單的方式生活，才了解拋棄東西後未必是失去，反而能獲得更輕鬆、愉悅的生活。

據了解，展者林坤茂現居台北，曾任文化大學及輔仁大學兼任講師，國內外展覽經驗豐富，參加過紐西蘭及越南All about Art＆Artist等國際性展覽，也曾多次於國父紀念館展出；自廣告設計業退休後，展開他的自助旅行、體驗人生。