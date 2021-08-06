【旅遊經 洪書瑱報導】

好久沒去香港了，當您回想漫步在香港街頭時，最想像香港是維多利亞港？美食？還是購物，應該還有許多人對於叮叮車一定印象深刻，許多台灣人旅遊香港時共同擁有那「叮」點回憶，如：耳邊不時傳來叮叮聲響，極具特色的叮叮車穿梭在熙來攘往的熱鬧街頭，不論搭到哪一站都只要不到台幣10元，是當地特色的地道旅遊體驗。雖然國人現在無法至香港感受叮叮車的魅力，但可藉由由《打字機》樂曲所改編的《叮叮管弦樂小品》來感受叮叮車的風華與可愛的魅力。

香港電車董事總經理敖思灝(圖左)從金氏世界紀錄認證官Louis Jelinek(圖右)接過榮譽證書

「香港電車綠」獲彩通色彩研究所（Pantone Color Institute）認證

香港叮叮車於1904年起開始服務，已走過117年的歷史，香港電車宣布榮獲金氏世界紀錄（香港譯: 健力士世界紀錄）榮譽，躍身「最大的服務中的雙層電車車隊」，成為見證香港融合東西文化的象徵，同時也攜手彩通色彩研究所（Pantone Color Institute） 打造專屬「香港電車綠」，以國際認證展現香港電車的重要地位！為歡慶兩項成就達標，香港電車也推出多款限量潮流吸睛周邊小物，與世界共享獲獎榮耀。

香港電車董事總經理敖思灝表示：「電車系統的每件機械零件、香港製造的每輛電車、車長們工作時的每滴汗水、工匠們的每個精密決定、每個大眾回饋的創新意念及選乘電車的信任表現，以至旅程上展露的每道笑容⋯⋯都是推動香港電車前行的原動力。全賴大家一『叮』一點的支持，才能成就出這個屬於你和我的莫大成就。」

香港旅遊發展局總幹事程鼎一也分享：「香港每年都有不少遊客與香港市民一樣，在雙層電車上感受香港本地文化，置身在最真實的地道體驗之中。這些地道文化及深度體驗，正是香港旅遊發展局近年來的推廣重點。我們會繼續透過不同推廣活動，將這些地道體驗展現遊客眼前，並與香港電車攜手合作，將電車這個具代表性的文化標記宣揚到世界各地。」

香港電車時至今日擁有165輛電車，同時也是世界上仍在服務中最獨特的雙層電車車隊，每日乘載量可達20萬人次。在2021年榮獲金氏世界紀錄「最大的服務中的雙層電車車隊」的世界紀錄保持者！除外，也得到國際知名品牌—彩通色彩研究所認可，攜手打造專屬的「香港電車綠」，期望透過此特有的綠色能保存與傳揚香港在社會和文化層面過往豐富的歷史與傳承，展現世界首屈一指的流動地標，讓搭乘電車不但是一種充滿樂趣的交通方式，還能匯集人們，孕育彼此之間的連結，產生一種社區中的好客精神。

快閃店展出電車指示牌， 向「香港製造」的精神致敬

限定版電車模型只推出 500 套， 附有獨立號碼的證書，極具收藏價值

為了讓大家感受前所未有的叮叮創意思維，香港電車在太古坊 ArtisTree 開設首家快閃限定店。店面以彩通色彩研究所新發布的「香港電車綠」為主調，設有多個拍照專區，讓市民創造專屬的叮點時刻！快閃店內同時設有「叮叮潮語」燈箱裝置，展出以傳統楷書書寫而成的「電車路程指示牌」，向「香港製造」的精神致敬。

雖然海外旅客暫時還無法前往香港旅遊，但可以上網聆聽，這曲《叮叮管弦樂小品》本為《打字機》樂曲，再經由香港管弦樂團及著名音樂製作人趙增熹攜手製作，透過代表性的叮叮聲、舊式控制器的操作聲及氣鼓聲，參與這別開新面的音樂旅程。