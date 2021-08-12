香港美女陳法拉頂著2005年國際華裔小姐亞軍進入演藝圈，同時，陳法拉還是學霸一枚，是集美貌與智慧於一身的代表，而陳法拉2019年梅開二度，嫁給法籍老公Emmanuel，並選在今年2月的西洋情人節宣布升格當媽，不過陳法拉今（12日）下午則突曬腹部隆起照，引發網好奇她是否懷第二胎，對此，陳法拉也現身回應，強調是去年的舊照。

39歲陳法拉在2019年低調2婚，甜蜜嫁給交往3年的法國老公，陳法拉婚後也不時分享新婚日常，不過她在今年2月、西洋情人節時，無預警曬出一家三口握手照，宣布產下女兒，升格當媽的陳法拉在懷孕期間低調、保密到家，也讓陳法拉當媽喜訊，讓外界是又驚又喜。

陳法拉今下午則突在IG曬大肚隆起照，只見陳法拉身穿紅色洋裝，腹部明顯凸起，她溫柔地手摸肚，散發滿滿母愛，不過陳法拉曬照也引發網好奇，她是否懷上第二胎？對此，陳法拉也立即現身留言解釋：「Sorry，舊相（照）」，強調是去年舊照。

有女萬事足的陳法拉，沉醉在當媽的喜悅中，她在2月過39歲生日時，還感性發文說：「這是今年最特別的生日。第一次當媽媽」、「我很幸運能在我的生命中擁有你。謝謝媽媽帶我來到這個世界。」同時，陳法拉也不時紀錄女兒第一次搭飛機、第一次陪她拍戲以及丈夫第一個父親節等等，當媽的喜悅溢於言表。