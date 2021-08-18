1名女網友的媽媽日前大喊中了頭獎，正當歡喜時，女網友發現媽媽原先將要選的號碼寫在1張紙條，之後竟是拿著該紙條對獎，因此才會紙條號碼與彩券完全相同，笑說全是一場烏龍，害全家人白高興一場，「歡樂的時光總是特別短暫」；其他網友則說「妳媽是不是太累了要多休息」、「當作中獎前的練習吧」。

該名女網友在Dcard上發文表示，她的媽媽日前在房間突然大喊「啊！我中頭獎好幾億」，她原本只冷靜地回說「最好是，妳眼花了吧」，而媽媽不斷語無倫次地說「真的啦！我們家要發財了！」她好奇之下去看媽媽的彩券，發現媽媽寫下的號碼果真與彩券上的一模一樣，但真相其實是媽媽當初將要選的號碼寫在紙上，之後誤以為紙上號碼就是開獎號碼，因此鬧出大烏龍。

女網友發現媽媽原先將要選的號碼寫在1張紙條，之後竟是拿著該紙條對獎，因此才會紙條號碼與彩券完全相同，笑說全是一場烏龍。（翻攝自Dcard）

該女網友笑說「這位頭獎女士把她寫出來要簽哪些號碼的紙條，當成開獎號碼來對獎」，說她的媽媽是今天「中獎1分鐘」的得主，「謝謝我可愛的媽媽，我們明天還是繼續努力上班吧」；她之後甚至發現該彩券上的開獎日是明天8月19日，「我媽今天真是對了個寂寞啊」。

其他網友則留言說，「我剛也中了頭獎（啊！我剛睡醒）」、「怎麼會把自己寫在紙條上準備下注的號碼當成開獎號碼，妳媽是不是太累了要多休息」、「中獎不分享？此風不可長，姊那個我的銀行帳號先報給妳，你匯個1%就好」、「我國小時我媽也做過一樣的事，害我們白高興一場」、「但也就當作中獎前的練習吧」。