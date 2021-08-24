死刑犯在執行槍決前，獄方都會幫忙準備「最後一餐」，只不過因應各國文化的差異，餐點的內容也會有所不同。大胃王YouTuber路路特別準備了各國和一些比較特別的死刑犯餐點，體驗享用「最後一餐」的感受，然而中間卻出現了像是生肉、泥土等詭異的食材和物品，讓她感到相當困惑。

影片一開始路路就先鄭重聲明，強調「影片沒有戲謔任何受刑人，純屬是想要探討和了解」，其中比較特別的是大陸的死刑犯餐點，當路路拿下眼罩，看到一塊生肉就瞬間傻眼，不過伙伴解釋，這塊生肉其實源自於古代習俗，受刑人死後會經過一座獨木橋，上面有許多瘋狗，只要把這塊生肉塞進牠們的嘴裡，迅速喝完孟婆湯後，就可以順利投胎，因此受刑人並不會吃這塊生肉，獄方也會另外準備飯菜給他們享用。

之後路路也依序享用了俄羅斯的麵包配白開水、日本的豬排丼，而美國則和其他國家不太一樣，受刑人可以在40元美金（約新台幣1117元）的額度內，選擇自己想要吃的東西，過去就曾有人要求要吃披薩、洋芋片、可樂，還有人吃了牛排加龍蝦的高級大餐，但最讓人摸不著頭緒的則是黑橄欖和泥土，第一個受刑人並沒有吃下黑橄欖，而是放在口袋中，要求吃泥土的受刑人則被獄方拒絕，最後以優酪乳作為代替。

而最讓路路印象深刻的「最後一餐」則是台灣的滷味拼盤，裡面的2顆滷蛋象徵著受刑人吃完後能夠「圓滿」，熟悉的台灣味也讓她吃到最後有種想哭的感覺。在影片結束前，路路表示如果自己真的是死刑犯，最後一餐最想吃的就是媽媽做的飯菜，但她也呼籲不要犯罪才是最正確的選擇。